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Карлос Алькарас, Уимблдон 2025: результаты матчей на 30 июня, следующий соперник, путь до титула

Карлос Алькарас, Уимблдон-2025: результаты матчей, следующий соперник, путь до титула
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас продолжает защиту титула на Уимблдоне-2025. «Чемпионат» публикует результат его первого поединка, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Карлоса Алькараса на Уимблдоне-2025:

1-й круг. Карлос Алькарас (Испания, 2) – Фабио Фоньини (Италия) – 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 2:6, 6:1.

Следующий матч Карлоса Алькараса на Уимблдоне-2025:

2-й круг. Карлос Алькарас (Испания, 2) – Оливер Тарвет (Великобритания. Q).

Потенциальный путь Карлоса Алькараса к титулу:

3-й круг. Карлос Алькарас (Испания, 2) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25).
1/8 финала. Карлос Алькарас (Испания, 2) – Андрей Рублёв (Россия, 14).
1/4 финала. Карлос Алькарас (Испания, 2) – Фрэнсис Тиафо (США, 12).
полуфинал. Карлос Алькарас (Испания, 2) – Александр Зверев (Германия, 3).
финал. Карлос Алькарас (Испания, 2) – Янник Синнер (Италия, 1).

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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