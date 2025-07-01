21-летний Мпетчи Перрикар побил рекорд Уимблдона по скорости подачи

36-я ракетка мира 21-летний французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар побил рекорд Уимблдона по скорости подачи.

В матче первого круга Уимблдона-2025 с пятой ракеткой мира из США Тейлором Фрицем (5) Мпетчи Перрикар, рост которого составляет 203 см, подал мяч со скоростью 246 км в час. Предыдущий рекорд по скорости подачи на Уимблдоне принадлежал американцу Тейлору Денту (238 км в час), он установил его в 2010 году, сообщает ATP со ссылкой на Уимблдон.

Интересно, что Мпетчи Перрикар побил рекорд Дента ещё в самом начале матча – Джованни подал со скоростью 239 км в час. А в среднем в первых двух сетах первая подача француза составляла 227 км в час.