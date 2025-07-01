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«Заставляю себя выживать в эти моменты». Алькарас — об аномальной жаре на Уимблдоне

«Заставляю себя выживать в эти моменты». Алькарас — об аномальной жаре на Уимблдоне
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как повлияла аномальная жара в стартовый день Уимблдона-2025 на его матч первого круга против 38-летнего итальянца Фабио Фоньини. Испанец оказался сильнее со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 2:6, 6:1.

«Считаю, что не стоит закрывать крышу из-за солнца или жары, потому что мы играем на открытом воздухе. Крыша нужна на случай, если иначе играть невозможно. Борьба с жарой и такими температурами — это одна из тех вещей, с которыми нам приходится сталкиваться. Возможно, из-за жары матч не мог пройти иначе, но мы должны справляться с этим как можно лучше. Очевидно, что болельщики здесь, в Лондоне, не привыкли к такому. Сидеть пять часов на трибуне, не двигаясь, под палящим солнцем — это очень сложно, но мы играем в турнире на открытом воздухе, поэтому я не думаю, что крышу следует закрывать.

Играть в такую жару может быть довольно сложно. Это становится ещё тяжелее, если матч и розыгрыши длинные. На самом деле, мы играем в жёстких условиях в некоторых местах в течение года, и играть в таких условиях очень непросто. Тем не менее мы теннисисты. Я всегда говорю, что нужно как можно скорее привыкнуть к этому, чтобы это не слишком влияло на твою игру. Физически это тяжело, конечно. В некоторые моменты матча ты можешь чувствовать себя немного не в форме, потому что солнце светит на тебя всё время. Поэтому у меня есть свои средства, которые я принимаю во время матчей, чтобы подстегнуть себя, я заставляю себя выживать в эти моменты, всегда чувствуя себя готовым продолжать борьбу. В целом это сложно», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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