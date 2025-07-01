Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Осака не знала, что Кирьос сидел в её боксе на матче первого круга Уимблдона-2025

Осака не знала, что Кирьос сидел в её боксе на матче первого круга Уимблдона-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка четырёх турниров «Большого шлема», 53-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась о том, что финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос сидел в её боксе во время матча первого круга Уимблдона-2025.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 20:25 МСК
Наоми Осака
53
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 4
         
Талия Гибсон
126
Австралия
Талия Гибсон
Т. Гибсон

– Ник Кирьос был у тебя в ложе?
– О, он был там? Я ничего не знала об этом. Хорошо.

– Хотел спросить вас, что за история стоит за этим.
– Я в шутку сказала кому-то: «Эй, знаю, что Ник где-то рядом. Может быть, он захочет прийти на мой матч». Но я пошутила. Потому что знаю, что мы с ним два совершенно разных игрока. Честно говоря, я бы с удовольствием ходила на его матчи, потому что знаю, что с ним очень весело. Думаю, это тоже во многом объясняет, почему мы такие разные.

Я знаю, что он как бы указывает своему боксу, что делать, и он, вероятно, заметил бы, если бы я была там, а я в общем-то предпочитаю проводить большую часть времени в отключке. Немного неловко, что он был там, а я не знала. Но да, думаю, это круто, что он был там. Я рада, что он пришёл на мой матч. Надеюсь, что, возможно, он что-то почувствовал… У меня не хватило бы смелости сказать «вдохновился», но я надеюсь, что он тоже сможет немного понять, что я делаю на корте, — приводит слова Осаки с пресс-конференции The Tennis Letter.

Материалы по теме
Фото
Ник Кирьос замечен в боксе Наоми Осаки на Уимблдоне-2025
Материалы по теме
Рублёв повесил «баранку» на старте Уимблдона. Но победил только с седьмого матчбола
Рублёв повесил «баранку» на старте Уимблдона. Но победил только с седьмого матчбола
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android