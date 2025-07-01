Осака не знала, что Кирьос сидел в её боксе на матче первого круга Уимблдона-2025

Чемпионка четырёх турниров «Большого шлема», 53-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась о том, что финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос сидел в её боксе во время матча первого круга Уимблдона-2025.
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– Ник Кирьос был у тебя в ложе?
– О, он был там? Я ничего не знала об этом. Хорошо.
– Хотел спросить вас, что за история стоит за этим.
– Я в шутку сказала кому-то: «Эй, знаю, что Ник где-то рядом. Может быть, он захочет прийти на мой матч». Но я пошутила. Потому что знаю, что мы с ним два совершенно разных игрока. Честно говоря, я бы с удовольствием ходила на его матчи, потому что знаю, что с ним очень весело. Думаю, это тоже во многом объясняет, почему мы такие разные.
Я знаю, что он как бы указывает своему боксу, что делать, и он, вероятно, заметил бы, если бы я была там, а я в общем-то предпочитаю проводить большую часть времени в отключке. Немного неловко, что он был там, а я не знала. Но да, думаю, это круто, что он был там. Я рада, что он пришёл на мой матч. Надеюсь, что, возможно, он что-то почувствовал… У меня не хватило бы смелости сказать «вдохновился», но я надеюсь, что он тоже сможет немного понять, что я делаю на корте, — приводит слова Осаки с пресс-конференции The Tennis Letter.
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