«Снова начинаешь давить на себя». Киз — о настрое на крупные турниры после победы на AO

Чемпионка Australian Open — 2025, восьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз ответила, как победа в Австралии изменила её настрой на крупных соревнованиях. На старте Уимблдона-2025 Киз обыграла представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 7:5.

«Действительно, это может немного снизить давление, потому что я достигла того, чего желала всю жизнь. Однако психология теннисиста быстро включается, и ты снова начинаешь давить на себя, чтобы выиграть следующий титул. Я не чувствую, что моя психология изменилась», — приводит слова Киз Punto de Break.

Далее на Уимблдоне Мэдисон Киз сыграет с сербской теннисисткой Ольгой Данилович.