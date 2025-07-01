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«Как в первый раз». Алькарас признался, что нервничал перед первым кругом Уимблдона-2025

«Как в первый раз». Алькарас признался, что нервничал перед первым кругом Уимблдона-2025
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что сильно нервничал перед матчем первого круга на Уимблдоне-2025. Испанец является действующим чемпионом соревнований.

«Я чувствовал себя так, будто это мой первый раз. Уимблдон — это что-то особенное. Неважно, какая у меня сейчас серия побед, что я хорошо играю на траве и отлично подготовился: Уимблдон — это другое. Сегодня я очень нервничал в начале. Для меня большая честь открывать Центральный корт, я действительно почувствовал себя так, как в первый раз. Старался справиться с нервами как можно лучше, но немного пострадал из-за них. В итоге всё было фантастически, для меня честь дать старт турниру», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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