Судья полностью перенёс решающий сет матча Фрица с Мпетчи Перрикаром. Тейлор был недоволен
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Решающий сет матча первого круга Уимблдона-2025, в котором встречаются пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц и 36-я ракетка мира из Франции Джованни Мпетчи Перрикар, был перенесён на следующий день из-за грядущего наступления комендантского часа в Лондоне (23:00).
Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 14:00 МСК
5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Остановлен
2 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 8
|6
|7 8
|
|7 10
|4
|6 6
36
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Судья принял решение остановить зрелищный поединок за более чем 40 минут до наступления комендантского часа. Это вызвало негативную реакцию публики. Кроме того, Фриц тоже призывал продолжить матч до 23:00. Однако арбитр к американцу не прислушался.
Фото: скриншот из трансляции
Первые два сета матча со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (10:8) выиграл Мпетчи Перрикар, Фриц совершил камбэк, выиграв последующие партии (6:4, 7:6 (8:6)). Пятый сет не был начат.
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