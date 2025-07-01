Судья полностью перенёс решающий сет матча Фрица с Мпетчи Перрикаром. Тейлор был недоволен

Решающий сет матча первого круга Уимблдона-2025, в котором встречаются пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц и 36-я ракетка мира из Франции Джованни Мпетчи Перрикар, был перенесён на следующий день из-за грядущего наступления комендантского часа в Лондоне (23:00).

Судья принял решение остановить зрелищный поединок за более чем 40 минут до наступления комендантского часа. Это вызвало негативную реакцию публики. Кроме того, Фриц тоже призывал продолжить матч до 23:00. Однако арбитр к американцу не прислушался.

Фото: скриншот из трансляции

Первые два сета матча со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (10:8) выиграл Мпетчи Перрикар, Фриц совершил камбэк, выиграв последующие партии (6:4, 7:6 (8:6)). Пятый сет не был начат.