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«Нужно уважать его». Алькарас оценил своего соперника во втором круге Уимблдона-2025

«Нужно уважать его». Алькарас оценил своего соперника во втором круге Уимблдона-2025
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящем матче второго круга на Уимблдоне-2025, где он встретится с британцем Оливером Тарветом (733-й в рейтинге).

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 13:00 МСК
Оливер Тарвет
733
Великобритания
Оливер Тарвет
О. Тарвет
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я впервые услышал его имя, когда он прошёл в основную сетку. 700-й в мире, и он в основной сетке Уимблдона, сегодня выиграл свой первый матч ATP — считаю, это впечатляет. Если он здесь, значит, он этого заслуживает. Я немного посмотрел его матч перед своим и увидел очень хороший теннис на траве, честно говоря. Мне нужно быть готовым, постараюсь улучшить то, что сегодня не получилось. Не должен думать, что выиграю легко. Нужно уважать его. Должен выходить на корт с мыслью, что, если не сыграю на своём лучшем уровне, могу проиграть. Я видел, как он играет, и у него есть уровень», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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