Уимблдон-2025, мужчины: результаты игрового дня 30 июня

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30 июня в Лондоне (Великобритания) прошёл первый игровой день мужского Уимблдона-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми заметными его результатами.

Теннис. Уимблдон — 2025. Мужчины. Первый круг, 30 июня. Некоторые результаты:

Франсис Тиафо (США, 12) – Эльмер Мёллер (Дания) — 6:3, 6:4, 6:2.

Бенжамен Бонзи (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 9) – 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Иржи Легечка (Чехия, 23) — Уго Дельен (Боливия) – 4:6, 6:2, 6:2, 7:6 (7:0).

Адриан Маннарино (Франция, Q) — Кристофер О'Коннелл (Австралия) – 6:2, 6:3, 6:4.

Николас Харри (Чили, Q) – Хольгер Руне (Дания, 8) — 4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4.

Артур Фери (Великобритания, WC) – Алексей Попырин (Австралия, 20) — 6:4, 6:1, 4:6, 6:4.

Нуну Боржеш (Португалия) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 16) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:0.

Валентин Руае (Франция, Q) — Стефанос Циципас (Греция, 24) – 6:3, 6:2, снятие.

Лучано Дардери (Италия) — Роман Сафиуллин (Россия) – 7:6 (7:3), 1:6, 6:7 (2:7), 6:3, 6:1.

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Фабио Фоньини (Италия) — 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 2:6, 6:1.

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25) — Джеймс Дакворт (Австралия) – 6:2, 3:6, 6:7 (2:7), 6:4, 6:4.

Камиль Майхшак (Польша) – Маттео Берреттини (Италия, 32) — 4:6, 6:2, 6:4, 5:7, 6:3.

Карен Хачанов (Россия, 17) — Маккензи Макдональд (США) – 7:5, 6:4, 6:4.

Жоао Фонсека (Бразилия) – Джейкоб Фирнли (Великобритания) — 6:4, 6:1, 7:6 (7:5).

Андрей Рублёв (Россия, 14) — Ласло Джере (Сербия) – 6:0, 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 7:6 (8:6).

Тейлор Фриц (США, 5) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – 6:7 (6:9), 6:7 (8:10), 6:4, 7:6 (8:6), перенос решающего сета.

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Брендон Холт (США) — 6:2, 6:4, 7:5.

Дженсон Бруксби (США) — Таллон Грикспор (Нидерланды) – 6:2, 7:5, 6:3.

Артур Риндеркнеш (Франция) — Александр Зверев (Германия, 3) – 7:6 (7:3), 6:7 (8:10), матч перенесён.