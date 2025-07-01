Даниил Медведев оценил свои шансы вернуться в топ-10 рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о шансах вернуться в топ-10 мирового рейтинга.

«Реальность такова, что я вылетал в четвертьфиналах, в четвёртых кругах… Потом был турнир в Галле, и он дал мне уверенность. Я там отлично играл. Сейчас я не переживаю. Я просто очень расстроен поражением. Но это не страшно, теперь пора переходить на хард. Если смогу играть так же, как в Галле, или даже как сегодня, честно, думаю, смогу вернуться в топ-10. Всё зависит от одного-двух результатов. До конца года мне особо нечего защищать по очкам. Если буду хорошо играть, возможно, смогу вернуться», — приводит слова Медведева Punto de Break.

Медведев покинет топ-10 мирового рейтинга после сенсационного вылета в первом круге Уимблдона-2025 от Бенжамена Бонзи (64-й номер рейтинга).