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Даниил Медведев оценил свои шансы вернуться в топ-10 рейтинга ATP

Даниил Медведев оценил свои шансы вернуться в топ-10 рейтинга ATP
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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о шансах вернуться в топ-10 мирового рейтинга.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 13:10 МСК
Бенжамен Бонзи
64
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 7 7 6
6 2 		6 6 3 2
             
Даниил Медведев
9
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Реальность такова, что я вылетал в четвертьфиналах, в четвёртых кругах… Потом был турнир в Галле, и он дал мне уверенность. Я там отлично играл. Сейчас я не переживаю. Я просто очень расстроен поражением. Но это не страшно, теперь пора переходить на хард. Если смогу играть так же, как в Галле, или даже как сегодня, честно, думаю, смогу вернуться в топ-10. Всё зависит от одного-двух результатов. До конца года мне особо нечего защищать по очкам. Если буду хорошо играть, возможно, смогу вернуться», — приводит слова Медведева Punto de Break.

Медведев покинет топ-10 мирового рейтинга после сенсационного вылета в первом круге Уимблдона-2025 от Бенжамена Бонзи (64-й номер рейтинга).

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