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«Эти люди опасны, они сумасшедшие». Путинцева потребовала удалить зрителя на Уимблдоне

«Эти люди опасны, они сумасшедшие». Путинцева потребовала удалить зрителя на Уимблдоне
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева потребовала удалить зрителя с трибун после того, как выразила обеспокоенность его поведением во время матча первого круга на Уимблдоне против американки Аманды Анисимовой (0:6, 0:6).

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 20:00 МСК
Юлия Путинцева
33
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

В начале матча Путинцева теннисистка подошла к судье на вышке, чтобы сообщить о проблемном зрителе.

«Можете его убрать? Я не буду продолжать матч, пока он не уйдёт. Эти люди опасны, они сумасшедшие», — приводит слова Путинцевой Reuters со ссылкой на BBC.

Пока не ясно, какие именно меры были приняты в отношении этого зрителя, однако игра возобновилась после того, как судья проконсультировался с охраной.

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