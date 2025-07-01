«Эти люди опасны, они сумасшедшие». Путинцева потребовала удалить зрителя на Уимблдоне

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева потребовала удалить зрителя с трибун после того, как выразила обеспокоенность его поведением во время матча первого круга на Уимблдоне против американки Аманды Анисимовой (0:6, 0:6).

В начале матча Путинцева теннисистка подошла к судье на вышке, чтобы сообщить о проблемном зрителе.

«Можете его убрать? Я не буду продолжать матч, пока он не уйдёт. Эти люди опасны, они сумасшедшие», — приводит слова Путинцевой Reuters со ссылкой на BBC.

Пока не ясно, какие именно меры были приняты в отношении этого зрителя, однако игра возобновилась после того, как судья проконсультировался с охраной.