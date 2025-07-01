«Эти люди опасны, они сумасшедшие». Путинцева потребовала удалить зрителя на Уимблдоне
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева потребовала удалить зрителя с трибун после того, как выразила обеспокоенность его поведением во время матча первого круга на Уимблдоне против американки Аманды Анисимовой (0:6, 0:6).
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 20:00 МСК
33
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
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|3
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|0
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12
Аманда Анисимова
А. Анисимова
В начале матча Путинцева теннисистка подошла к судье на вышке, чтобы сообщить о проблемном зрителе.
«Можете его убрать? Я не буду продолжать матч, пока он не уйдёт. Эти люди опасны, они сумасшедшие», — приводит слова Путинцевой Reuters со ссылкой на BBC.
Пока не ясно, какие именно меры были приняты в отношении этого зрителя, однако игра возобновилась после того, как судья проконсультировался с охраной.
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