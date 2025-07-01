«Это тяжело, грустно». Медведев – о сенсационном вылете в первом круге Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о сенсационном поражении в первом круге Уимблдона. На старте турнира он проиграл 64-й ракетке мира французу Бенжамену Бонзи со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:6), 2:6.

«Это тяжело, грустно. Матч окончен, так что я ничего не могу изменить. Мне показалось, что он сыграл очень хорошо, а я – не так уж плохо. Поэтому, да, не думаю, что мог бы сделать сильно больше. Это трава, возможно, я мог бы лучше подавать на тай-брейках. Я удивлён его уровнем. Я знаю, что он может хорошо играть, но был бы удивлён, если бы увидел у него ещё один такой матч в этом сезоне. Меня поразило, что он выдал такую игру именно сегодня, но такое бывает. Всё зависит от ощущений», — приводит слова Punto de Break.

Ранее сообщалось, что Медведев покинет топ-10 мирового рейтинга после сенсационного вылета в первом круге Уимблдона-2025.