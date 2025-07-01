Уимблдон-2025, мужчины: расписание матчей 1 июля

Сегодня, 1 июля, в Лондоне (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. На травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета будут сыграны матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных встреч дня.
Теннис. Уимблдон — 2025. Мужчины. Первый круг, 1 июля (время московское):
13:00. Джоханнус Мандей (Великобритания) — Томми Пол (США)
13:00. Алекс де Минор (Австралия) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания)
14:30. Мариано Навоне (Аргентина) — Денис Шаповалов (Канада)
14:30. Николоз Басилашвили (Грузия) — Лоренцо Музетти (Италия)
14:30. Хауме Мунар (Испания) — Александр Бублик (Казахстан)
15:00. Янник Синнер (Италия) — Лука Нарди (Италия)
16:30. Флавио Коболли (Италия) — Бейбит Жукаев (Казахстан)
16:30. Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — Марин Чилич (Хорватия)
17:30. Гаэль Монфис (Франция) — Уго Умбер (Франция)
18:00. Юго Гастон (Франция) — Якуб Меншик (Чехия)
18:00. Григор Димитров (Болгария) — Йосихито Нисиока (Япония)
18:00. Бен Шелтон (США) — Алекс Болт (Австралия)
18:30. Александр Мюллер (Франция) — Новак Джокович (Сербия)
19:00. Александр Шевченко (Казахстан) — Райлли Опелка (США)
19:30. Джек Дрейпер (Великобритания) — Себастьян Баэс (Аргентина)