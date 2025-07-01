Уимблдон-2025, мужчины: расписание матчей 1 июля

Сегодня, 1 июля, в Лондоне (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. На травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета будут сыграны матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных встреч дня.

Теннис. Уимблдон — 2025. Мужчины. Первый круг, 1 июля (время московское):

13:00. Джоханнус Мандей (Великобритания) — Томми Пол (США)

13:00. Алекс де Минор (Австралия) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания)

14:30. Мариано Навоне (Аргентина) — Денис Шаповалов (Канада)

14:30. Николоз Басилашвили (Грузия) — Лоренцо Музетти (Италия)

14:30. Хауме Мунар (Испания) — Александр Бублик (Казахстан)

15:00. Янник Синнер (Италия) — Лука Нарди (Италия)

16:30. Флавио Коболли (Италия) — Бейбит Жукаев (Казахстан)

16:30. Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — Марин Чилич (Хорватия)

17:30. Гаэль Монфис (Франция) — Уго Умбер (Франция)

18:00. Юго Гастон (Франция) — Якуб Меншик (Чехия)

18:00. Григор Димитров (Болгария) — Йосихито Нисиока (Япония)

18:00. Бен Шелтон (США) — Алекс Болт (Австралия)

18:30. Александр Мюллер (Франция) — Новак Джокович (Сербия)

19:00. Александр Шевченко (Казахстан) — Райлли Опелка (США)

19:30. Джек Дрейпер (Великобритания) — Себастьян Баэс (Аргентина)