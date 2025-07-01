Уимблдон-2025, женщины: расписание игрового дня 1 июля
Сегодня, 1 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится розыгрыш Уимблдона-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее интересных матчей второго игрового дня соревнований в женском одиночном разряде.
Теннис. Уимблдон-2025. Женщины, первый круг. Частичное расписание 1 июля (время — мск):
- 13:00. Присцилла Хон (Австралия) — Екатерина Александрова (Россия);
- 13:00. Дарья Касаткина (Австралия) — Эмилиана Аранго (Колумбия);
- 13:00. Вероника Эрьявец (Словения) — Марта Костюк (Украина);
- 13:00. Элизабетта Коччаретто (Италия) — Джессика Пегула (США);
- 14:30. Ван Синьюй (Китай) — Каролина Мухова (Чехия);
- 15:00. Катержина Синякова (Чехия) — Чжэн Циньвэнь (Китай);
- 15:00. Анна Калинская (Россия) — Нина Стоянович (Сербия);
- 15:00. Майя Джойнт (Австралия) — Людмила Самсонова (Россия);
- 15:30. Барбора Крейчикова (Чехия) — Александра Эала (Филиппины);
- 16:30. Мирра Андреева (Россия) — Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет);
- 16:30. Ига Швёнтек (Польша) — Полина Кудерметова (Россия);
- 17:00. Мария Саккари (Греция) — Анна Блинкова (Россия);
- 17:00. Вероника Кудерметова (Россия) — Чжу Линь (Китай);
- 17:30. Анастасия Потапова (Россия) — Магдалена Френх (Польша);
- 18:00. Эмма Наварро (США) — Петра Квитова (Чехия);
- 18:30. Виктория Азаренко (Беларусь) — Анастасия Захарова (Россия);
- 19:30. Софья Кенин (США) — Тэйлор Таундсенд (США);
- 20:00. Элина Аванесян (Армения) — Елена Рыбакина (Казахстан);
- 20:30. Даяна Ястремская (Украина) — Кори Гауфф (США).
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