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Бонзи стал пятым игроком, победившим Медведева не менее двух раз на ТБШ

Бонзи стал пятым игроком, победившим Медведева не менее двух раз на ТБШ
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В понедельник, 30 июня, российский теннисист девятая ракетка мира Даниил Медведев сенсационно проиграл 64-й ракетке мира из Франции Бенжамену Бонзи. Встреча завершилась со счётом 7:6(2), 3:6, 7:6(3), 6:2 в пользу француза. Бенжамен стал пятым игроком, которому удалось обойти Даниила не менее двух раз на турнирах «Большого шлема».

Игроки, побеждавшие Даниила Медведева на ТБШ не менее двух раз:

  1. Новак Джокович (Сербия);
  2. Рафаэль Надаль (Испания);
  3. Карлос Алькарас (Испания);
  4. Янник Синнер (Италия);
  5. Бенжамен Бонзи (Франция).

Даниил Медведев покинет топ-10 мирового рейтинга после сенсационного вылета в первом круге Уимблдона-2025. В прошлом году Медведев выходил в полуфинал Уимблдона. Он потеряет 790 очков и с девятого места опустится как минимум на 14-ю строчку. Таким образом, Даниил потеряет статус первой ракетки России.

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