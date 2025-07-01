Бонзи стал пятым игроком, победившим Медведева не менее двух раз на ТБШ

В понедельник, 30 июня, российский теннисист девятая ракетка мира Даниил Медведев сенсационно проиграл 64-й ракетке мира из Франции Бенжамену Бонзи. Встреча завершилась со счётом 7:6(2), 3:6, 7:6(3), 6:2 в пользу француза. Бенжамен стал пятым игроком, которому удалось обойти Даниила не менее двух раз на турнирах «Большого шлема».

Игроки, побеждавшие Даниила Медведева на ТБШ не менее двух раз:

Новак Джокович (Сербия); Рафаэль Надаль (Испания); Карлос Алькарас (Испания); Янник Синнер (Италия); Бенжамен Бонзи (Франция).

Даниил Медведев покинет топ-10 мирового рейтинга после сенсационного вылета в первом круге Уимблдона-2025. В прошлом году Медведев выходил в полуфинал Уимблдона. Он потеряет 790 очков и с девятого места опустится как минимум на 14-ю строчку. Таким образом, Даниил потеряет статус первой ракетки России.