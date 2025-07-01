Александрова — Хон: онлайн-трансляция матча Уимблдона начнётся не ранее 13:00 мск
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Сегодня, 1 июля, в Лондоне (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. В первом круге турнира российская теннисистка 17-я ракетка мира Екатерина Александрова встретится с соперницей из Австралии Присциллой Хон (134-я номер рейтинга WTA).
Матч начнётся не ранее 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Екатериной Александровой и Присциллой Хон.
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 13:00 МСК
134
Присцилла Хон
П. Хон
Не начался
|1
|2
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17
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Этот матч станет первым в истории очных противостояний для теннисисток.
Уимблдон проходит с 30 июня по 12 июля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является чешка Барбора Крейчикова. В финале Уимблдона-2024 она была сильнее итальянки Жасмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).
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