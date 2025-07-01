Карен Хачанов одержал 300-ю победу в карьере на уровне ATP-тура
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов одержал 300-ю победу в карьере, успешно стартовав на Уимблдоне-2025.
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 18:00 МСК
88
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
0 : 3
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|6
|6
20
Карен Хачанов
К. Хачанов
В матче первого круга Хачанов (17) со счётом 7:5, 6:4, 6:4 обыграл 88-ю ракетку мира из США Маккензи Макдональда. Следующим соперником Карена на Уимблдоне станет победитель матча Синтаро Мочизуки (Япония, Q) — Джулио Цеппьери (Италия, Q).
Отметим, 29-летнему россиянину понадобилось 516 матчей для достижения данного результата. Среди игроков, родившихся в 1996-м или позже, больше побед только у Александра Зверева (498), Даниила Медведева (402), Стефаноса Циципаса (364), Андрея Рублёва (354) и Тейлора Фрица (305).
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