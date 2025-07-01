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Полина Кудерметова — Ига Швёнтек: онлайн-трансляция матча 1-го круга Уимблдона начнётся не ранее 16:30 мск

Кудерметова — Швёнтек: онлайн-трансляция матча Уимблдона начнётся не ранее 16:30 мск
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Сегодня, 1 июля, в Лондоне (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. В первом круге турнира российская теннисистка 64-й номер рейтинга WTA Полина Кудерметова встретится с четвёртой ракеткой мира полькой Игой Швёнтек.

Матч начнётся не ранее 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Полиной Кудерметовой и Игой Швёнтек.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 16:30 МСК
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Полина Кудерметова
64
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Этот матч станет первым в истории очных противостояний для теннисисток.

Уимблдон проходит с 30 июня по 12 июля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является чешка Барбора Крейчикова. В финале Уимблдона-2024 она была сильнее итальянки Жасмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона 2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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