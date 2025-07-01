Кудерметова — Швёнтек: онлайн-трансляция матча Уимблдона начнётся не ранее 16:30 мск

Сегодня, 1 июля, в Лондоне (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. В первом круге турнира российская теннисистка 64-й номер рейтинга WTA Полина Кудерметова встретится с четвёртой ракеткой мира полькой Игой Швёнтек.

Матч начнётся не ранее 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Полиной Кудерметовой и Игой Швёнтек.

Этот матч станет первым в истории очных противостояний для теннисисток.

Уимблдон проходит с 30 июня по 12 июля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является чешка Барбора Крейчикова. В финале Уимблдона-2024 она была сильнее итальянки Жасмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).