Потапова — Френх: онлайн-трансляция матча Уимблдона начнётся не ранее 17:30 мск

Сегодня, 1 июля, в Лондоне (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. В первом круге турнира российская теннисистка 44-й номер рейтинга WTA Анастасия Потапова встретится с 24-й ракеткой мира полькой Магдаленой Френх.

Матч начнётся не ранее 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Анастасией Потаповой и Магдаленой Френх.

Теннисистки играли друг с другом один раз на хардовом турнире в Торонто в 2024 году. Победу в матче одержала Магдалена Френх (4:6, 6:3, 6:0).

Уимблдон проходит с 30 июня по 12 июля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является чешка Барбора Крейчикова. В финале Уимблдона-2024 она была сильнее итальянки Жасмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).