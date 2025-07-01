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«Главное — работать, верить и мечтать». Фонсека — о первой победе на Уимблдоне в карьере

«Главное — работать, верить и мечтать». Фонсека — о первой победе на Уимблдоне в карьере
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54-я ракетка мира из Бразилии 18-летний Жоао Фонсека оценил свой успешный старт на Уимблдоне-2025. Для бразильца это первое выступление в основной сетке травяного мэйджора. В матче первого круга Фонсека со счётом 6:4, 6:1, 7:6 (7:5) обыграл 51-ю ракетку мира из Великобритании Джейкоба Фирнли.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 16:45 МСК
Джейкоб Фирнли
51
Великобритания
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		1 6 5
6 		6 7 7
             
Жоао Фонсека
54
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«В начале матча мы оба очень нервничали, просто подавали свои подачи, и не было никаких розыгрышей. Я много работал и верил, что могу показать хороший теннис. Думаю, главное — работать, верить и мечтать. Очень рад, что у меня есть возможность выступить здесь.

Это многое значит. Для меня это особенный турнир. Это мой любимый турнир серии «Большого шлема» с детства. Находиться здесь — одно удовольствие. Жаль, что я выиграл у британца, но большое спасибо всем болельщикам за поддержку", — сказал Фонсека после матча.

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