«Главное — работать, верить и мечтать». Фонсека — о первой победе на Уимблдоне в карьере

54-я ракетка мира из Бразилии 18-летний Жоао Фонсека оценил свой успешный старт на Уимблдоне-2025. Для бразильца это первое выступление в основной сетке травяного мэйджора. В матче первого круга Фонсека со счётом 6:4, 6:1, 7:6 (7:5) обыграл 51-ю ракетку мира из Великобритании Джейкоба Фирнли.

«В начале матча мы оба очень нервничали, просто подавали свои подачи, и не было никаких розыгрышей. Я много работал и верил, что могу показать хороший теннис. Думаю, главное — работать, верить и мечтать. Очень рад, что у меня есть возможность выступить здесь.

Это многое значит. Для меня это особенный турнир. Это мой любимый турнир серии «Большого шлема» с детства. Находиться здесь — одно удовольствие. Жаль, что я выиграл у британца, но большое спасибо всем болельщикам за поддержку", — сказал Фонсека после матча.