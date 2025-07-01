«Лучший способ попрощаться с Уимблдоном». Фоньини – о матче с Алькарасом

138-я ракетка мира итальянский теннисист Фабио Фоньини рассказал о своих ощущениях после завершения матча первого круга Уимблдона-2025, где он в пяти партиях уступил второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу (5:7, 7:6 (7:5), 5:7, 6:2, 1:6).

«Это — лучший способ попрощаться с Уимблдоном. И, возможно, с теннисом. Я счастлив, но в голове много эмоций. Не мог бы желать лучшего способа попрощаться с этим местом. Сейчас у меня горько-сладкое послевкусие, потому что у меня были свои шансы. Всё ещё чувствую себя как будто в начале пятого сета, но он — великий чемпион. Он дважды побеждал здесь и сейчас, без сомнений, лучший игрок мира», – сказал Фоньини на пресс-конференции после матча.

В мае 38-летний Фоньини сделал заявление перед стартом «Мастерса» в Риме, что принимает участие в розыгрыше турнира в последний раз в карьере.