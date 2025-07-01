«Лучший способ попрощаться с Уимблдоном». Фоньини – о матче с Алькарасом

138-я ракетка мира итальянский теннисист Фабио Фоньини рассказал о своих ощущениях после завершения матча первого круга Уимблдона-2025, где он в пяти партиях уступил второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу (5:7, 7:6 (7:5), 5:7, 6:2, 1:6).
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|5
|6
|1
|
|6 5
|7
|2
|6
«Это — лучший способ попрощаться с Уимблдоном. И, возможно, с теннисом. Я счастлив, но в голове много эмоций. Не мог бы желать лучшего способа попрощаться с этим местом. Сейчас у меня горько-сладкое послевкусие, потому что у меня были свои шансы. Всё ещё чувствую себя как будто в начале пятого сета, но он — великий чемпион. Он дважды побеждал здесь и сейчас, без сомнений, лучший игрок мира», – сказал Фоньини на пресс-конференции после матча.
В мае 38-летний Фоньини сделал заявление перед стартом «Мастерса» в Риме, что принимает участие в розыгрыше турнира в последний раз в карьере.
- 1 июля 2025
-
10:49
-
10:40
-
10:35
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:51
-
09:42
-
09:25
-
08:30
-
04:02
-
02:55
-
02:01
-
01:13
-
00:52
-
00:46
-
00:40
-
00:29
-
00:24
-
00:20
-
00:07
- 30 июня 2025
-
23:52
-
23:41
-
23:38
-
23:31
-
23:23
-
23:13
-
23:00
-
22:36
-
22:29
-
22:22
-
22:22
-
22:03
-
22:01
-
21:48