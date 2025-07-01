Янчук: крест на Медведеве ставить нельзя

Заслуженный тренер РСФСР по теннису Виктор Янчук высказался о сенсационном поражении российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге Уимблдона-2025. Медведев проиграл французу Бенжамену Бонзи (64-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:6), 2:6.

«На Открытом чемпионате США, он, конечно, выступит лучше, чем на Уимблдоне, но до полуфинала в Америке ему вряд ли удастся добраться. Не может он в последнее время на больших турнирах добиваться достойных результатов. А время работает уже против него, Даниил подбирается к 30 годам, становится ближе к ветеранам, но крест на нём ставить нельзя. Я думаю, что ещё года два-три он сможет претендовать на победы на каких-то турнирах. И даже на „Мастерсе“ он ещё может побороться за победу, если турнир будет проходить на „харде“, — сказал Янчук в интервью ТАСС.

Даниил Медведев покинет топ-10 мирового рейтинга после сенсационного вылета в первом круге Уимблдона-2025.