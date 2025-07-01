Николас Харри оценил неожиданную победу над Хольгером Руне на старте Уимблдона

143-я ракетка мира из Чили Николас Харри прокомментировал неожиданную победу над восьмой ракеткой мира датским теннисистом Хольгером Руне в рамках первого круга Уимблдона-2025. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4.

«Я очень рад победе. Начало матча было тяжёлым, но в конце я смог продемонстрировать уровень, который показывал с самого начала квалификации. Я счастлив, что выиграл, преодолев все плохие мысли в своей голове. Это было трудное испытание, поэтому рад пройти дальше», — сказал Харри после матча.

В прошлом году на Уимблдоне Руне дошёл до 1/8 финала, где проиграл будущему финалисту турнира Новаку Джоковичу.

Следующим соперником Харри на Уимблдоне станет 62-я ракетка мира, 19-летний американец Лёнер Тьен.