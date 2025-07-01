Николас Харри оценил неожиданную победу над Хольгером Руне на старте Уимблдона
Поделиться
143-я ракетка мира из Чили Николас Харри прокомментировал неожиданную победу над восьмой ракеткой мира датским теннисистом Хольгером Руне в рамках первого круга Уимблдона-2025. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4.
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:20 МСК
8
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|5
|3
|4
|
|4
|7
|6
|6
143
Николас Харри
Н. Харри
«Я очень рад победе. Начало матча было тяжёлым, но в конце я смог продемонстрировать уровень, который показывал с самого начала квалификации. Я счастлив, что выиграл, преодолев все плохие мысли в своей голове. Это было трудное испытание, поэтому рад пройти дальше», — сказал Харри после матча.
В прошлом году на Уимблдоне Руне дошёл до 1/8 финала, где проиграл будущему финалисту турнира Новаку Джоковичу.
Следующим соперником Харри на Уимблдоне станет 62-я ракетка мира, 19-летний американец Лёнер Тьен.
Комментарии
- 1 июля 2025
-
10:57
-
10:49
-
10:40
-
10:35
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:51
-
09:42
-
09:25
-
08:30
-
04:02
-
02:55
-
02:01
-
01:13
-
00:52
-
00:46
-
00:40
-
00:29
-
00:24
-
00:20
-
00:07
- 30 июня 2025
-
23:52
-
23:41
-
23:38
-
23:31
-
23:23
-
23:13
-
23:00
-
22:36
-
22:29
-
22:22
-
22:22
-
22:03
-
22:01