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Николас Харри оценил неожиданную победу над Хольгером Руне на старте Уимблдона

Николас Харри оценил неожиданную победу над Хольгером Руне на старте Уимблдона
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143-я ракетка мира из Чили Николас Харри прокомментировал неожиданную победу над восьмой ракеткой мира датским теннисистом Хольгером Руне в рамках первого круга Уимблдона-2025. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:20 МСК
Хольгер Руне
8
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 3 4
4 		4 7 6 6
             
Николас Харри
143
Чили
Николас Харри
Н. Харри

«Я очень рад победе. Начало матча было тяжёлым, но в конце я смог продемонстрировать уровень, который показывал с самого начала квалификации. Я счастлив, что выиграл, преодолев все плохие мысли в своей голове. Это было трудное испытание, поэтому рад пройти дальше», — сказал Харри после матча.

В прошлом году на Уимблдоне Руне дошёл до 1/8 финала, где проиграл будущему финалисту турнира Новаку Джоковичу.

Следующим соперником Харри на Уимблдоне станет 62-я ракетка мира, 19-летний американец Лёнер Тьен.

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