«Я многому научилась». Соболенко — о тренировках с Синнером и Джоковичем перед Уимблдоном

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, как прошли её тренировки перед стартом Уимблдона с 24-кратным чемпионом турниров серии «Большого шлема» Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира Янником Синнером перед стартом Уимлблдона-2025.

— Мы видели, что ты тренировалась перед стартом турнира с Янником Синнером и Новаком Джоковичем. Сравни их для нас. Кто лучше бьёт: Янник или Новак?

— О, нет-нет (улыбается). Я не хочу никого задеть. Они оба невероятны. Один — легендарный теннисист, второй — будущая легенда тенниса. Боже, было просто невероятно тренироваться с ними. Когда ты видишь того, с кого стараешься брать пример, то не можешь не обдумывать то, что происходит на другой стороне сетки от тебя. Ты можешь научиться многому от величайших теннисистов. И я многому научилась. Потом пару дней я была очень уставшая, потому что они играют с безумной интенсивностью. Но сейчас, когда играю, уже вижу, как немного настраиваю свою игру, учитывая кое-какие технические особенности, которые взяла из тех тренировок. Так что это было просто невероятно, и я очень надеюсь, что в будущем снова удастся немного поиграть с ребятами. Это очень многому учит (улыбается), — сказала Соболенко в студии Tennis Channel.

Арина Соболенко вышла во второй круг Уимблдона-2025, где она сыграет с чешкой Мари Боузковой.