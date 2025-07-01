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Медведев: я проигрывал многим, но потом находил возможность играть в финале US Open

Медведев: я проигрывал многим, но потом находил возможность играть в финале US Open
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Российский теннисист девятая ракетка мира Даниил Медведев высказался о своей игре после поражения в первом круге Уимблдона. На старте турнира он проиграл 64-й ракетке мира французу Бенжамену Бонзи со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:6), 2:6.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 13:10 МСК
Бенжамен Бонзи
64
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 7 7 6
6 2 		6 6 3 2
             
Даниил Медведев
9
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Я проигрывал Уайлду и остальным, но потом находил возможность играть в полуфинале Уимблдона, финале US Open и так далее. С Бонзи с первого же розыгрыша я почувствовал: что бы я ни делал, мяч после моего удара не проскальзывает сквозь траву, как мне этого хотелось бы. А его каждый удар был тяжёл для меня. Я старался, сражался. Должен был сыграть лучше на тай-брейках», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Даниил Медведев покинет топ-10 мирового рейтинга после сенсационного вылета в первом круге Уимблдона-2025.

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