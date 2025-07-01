Медведев: я проигрывал многим, но потом находил возможность играть в финале US Open

Российский теннисист девятая ракетка мира Даниил Медведев высказался о своей игре после поражения в первом круге Уимблдона. На старте турнира он проиграл 64-й ракетке мира французу Бенжамену Бонзи со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:6), 2:6.

«Я проигрывал Уайлду и остальным, но потом находил возможность играть в полуфинале Уимблдона, финале US Open и так далее. С Бонзи с первого же розыгрыша я почувствовал: что бы я ни делал, мяч после моего удара не проскальзывает сквозь траву, как мне этого хотелось бы. А его каждый удар был тяжёл для меня. Я старался, сражался. Должен был сыграть лучше на тай-брейках», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Даниил Медведев покинет топ-10 мирового рейтинга после сенсационного вылета в первом круге Уимблдона-2025.