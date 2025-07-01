«Традиции можно изменить». Билли Джин Кинг — о белой форме теннисистов на Уимблдоне

Победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте) легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг высказалась о традиционной белой форме теннисистов на Уимблдоне.

«Начинается матч, вы смотрите — ну, скажем, по телевизору — и думаете: кто есть кто? Те, кто разбирается в теннисе, говорят: «Ну, у того, кто подаёт, стоит метка рядом с именем». Но я не должна искать метку. Я вообще не должна ни на что смотреть. Я должна знать, кто есть кто. Мой спорт сводит меня с ума. Оба теннисиста не должны быть в одинаковой форме. Они оба в белом. Традицию можно изменить», — приводит слова Кинг Daily Express.

Напомним, в правилах Уимблдона требование о «преимущественно белой» форме официально появилось в 1963-м. Ранее оно действовало негласно и считалось общепринятой нормой.