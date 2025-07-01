«Не стал бороться». Петрова отреагировала на поражение Медведева на старте Уимблдона

Бронзовый призёр Олимпиады, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова отреагировала на сенсационное поражение российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге Уимблдона-2025. Медведев уступил французу Бенжамену Бонзи (64-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:6), 2:6.

«Очень обидно потерять Медведева в первом круге. Особенно после его хорошего выступления на турнире в Галле. В защиту Медведева скажу, что в первых кругах аутсайдеры, которые выходят против сеяных игроков, пытаются выложиться по максимуму и иной раз показывают действительно невероятный теннис. Иногда у них получается сыграть так, как Бонзи против Медведева. Он великолепно подавал — Даня только разводил руками. Медведев в этом матче играл в достаточно хороший теннис. Где-то ему не везло, особенно на тай-брейках. Такое впечатление, что, проиграв третий сет, он опустил руки и не стал дальше бороться. Возможно, если бы он смог его выиграть, то матч сложился бы иначе», — сказала Петрова в интервью ТАСС.

Даниил Медведев покинет топ-10 мирового рейтинга после сенсационного вылета в первом круге Уимблдона-2025.