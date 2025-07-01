Паолини — о тяжёлом старте на Уимблдоне: повторяла себе, что должна улыбаться

Пятая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини рассказала об ощущениях, которые она испытывала во время матча первого круга Уимблдона с латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой. Паолини одержала победу со счётом 2:6, 6:3, 6:2.
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«Я старалась. Снова и снова повторяла себе, что должна улыбаться — что бы ни происходило. Если всё идёт плохо — расслабься, это просто неудачный день. В тот момент я думала именно так: да, день не задался, но мне выпала привилегия быть здесь. Худшее, что может случиться, — я проиграю теннисный матч. Так что нужно постараться улыбнуться, расслабиться. В каком-то смысле я меньше нервничаю, когда так делаю. Но сегодня было трудно найти эту улыбку», — приводит слова Паолини Punto de Break.
Во втором круге Уимблдона Паолини сыграет с россиянкой Камиллой Рахимовой.
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