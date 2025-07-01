«На жаре играть нелегко». Медведев высказался о погодных условиях в матче с Бонзи

Российский теннисист девятая ракетка мира Даниил Медведев высказался о погодных условиях в первом круге Уимблдона. На старте турнира Даниил проиграл 64-й ракетке мира французу Бенжамену Бонзи со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:6), 2:6
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— Это был самый жаркий первый день в истории Уимблдона, жара сыграла роль?
— Физически было нелегко. В четвёртом сете, например. Чтобы сделать сегодня виннер против него, мне надо было три раза нанести великолепные удары по углам. Особенно в четвёртом сете, когда я устал, он просто бил по линии, кросс, виннер. Я знаю это ощущение, когда ты в огне, всё попадаешь. Четвёртый сет был самым тяжёлым, и жара… Я никогда не скажу, что он победил из-за жары. Да, на жаре играть нелегко, но, если вы его спросите, думаю, он тоже ответит, что жара ему не нравилась, — сказал Медведев на пресс-конференции.
- 1 июля 2025
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