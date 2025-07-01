Медведев — о графике Уимблдона: в 11 утра я играю чуть хуже

Российский теннисист девятая ракетка мира Даниил Медведев высказался о графике матчей на Уимблдоне-2025 после поражения в первом круге. На старте турнира Даниил проиграл 64-й ракетке мира французу Бенжамену Бонзи со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:6), 2:6

— Что скажете о старте матча в 11 утра? Если бы играли позже, может, получилось бы лучше?

— Может, не знаю. Обычно в 11 утра я выступаю чуть хуже, однако в то же время я выиграл много матчей, которые начинались в 11 утра. И какие-то уступил. Норри проиграл матч в 11, а Тьену — поздний матч. Это не самое важное. Да, я предпочитаю выступать не в 11, но ничего. Сегодня хорошо себя чувствовал при пробуждении. Обычно это в 7-7:30, если играешь так рано, я предпочитаю позже вставать, однако это нормально, все в одинаковых условиях, — сказал Медведев на пресс-конференции.