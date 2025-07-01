Фриц — о переносе матча с Перрикаром: нам бы разрешили играть, если бы он согласился

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался по поводу решения судьи перенести решающий сет матча первого круга Уимблдона-2025, в котором он встречался с 36-й ракеткой мира из Франции Джованни Мпетчи Перрикаром. Поединок был перенесён на следующий день из-за грядущего наступления комендантского часа в Лондоне (23:00).

«Нам бы разрешили играть, если бы соперник согласился на это. Я сказал, что хочу, а он — нет», — сказал Фриц после окончания первой части поединка.

Первые два сета матча со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (10:8) выиграл Мпетчи Перрикар, Фриц совершил камбэк, выиграв последующие партии (6:4, 7:6 (8:6)). Пятый сет не был начат.