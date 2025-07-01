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Фриц — о переносе матча с Перрикаром: нам бы разрешили играть, если бы он согласился

Фриц — о переносе матча с Перрикаром: нам бы разрешили играть, если бы он согласился
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался по поводу решения судьи перенести решающий сет матча первого круга Уимблдона-2025, в котором он встречался с 36-й ракеткой мира из Франции Джованни Мпетчи Перрикаром. Поединок был перенесён на следующий день из-за грядущего наступления комендантского часа в Лондоне (23:00).

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 17:00 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Остановлен
2 : 2
1 2 3 4 5
             
6 6 		6 8 6 7 8
7 8 		7 10 4 6 6
             
Джованни Мпетчи Перрикар
36
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

«Нам бы разрешили играть, если бы соперник согласился на это. Я сказал, что хочу, а он — нет», — сказал Фриц после окончания первой части поединка.

Первые два сета матча со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (10:8) выиграл Мпетчи Перрикар, Фриц совершил камбэк, выиграв последующие партии (6:4, 7:6 (8:6)). Пятый сет не был начат.

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