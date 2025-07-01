Фриц — о переносе матча с Перрикаром: нам бы разрешили играть, если бы он согласился
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался по поводу решения судьи перенести решающий сет матча первого круга Уимблдона-2025, в котором он встречался с 36-й ракеткой мира из Франции Джованни Мпетчи Перрикаром. Поединок был перенесён на следующий день из-за грядущего наступления комендантского часа в Лондоне (23:00).
Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 17:00 МСК
5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Остановлен
2 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 8
|6
|7 8
|
|7 10
|4
|6 6
36
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
«Нам бы разрешили играть, если бы соперник согласился на это. Я сказал, что хочу, а он — нет», — сказал Фриц после окончания первой части поединка.
Первые два сета матча со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (10:8) выиграл Мпетчи Перрикар, Фриц совершил камбэк, выиграв последующие партии (6:4, 7:6 (8:6)). Пятый сет не был начат.
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