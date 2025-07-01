Макинрой – о матче Алькараса с Фоньини на Уимблдоне: хороший «звоночек» для Карлоса

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой рассказал о своих впечатлениях после матча первого круга между испанцем Карлосом Алькарасом и итальянским теннисистом Фабио Фоньини.
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«Это один из самых интересных матчей первого раунда, которые я могу вспомнить на Уимблдоне. Думаю, погодные условия тоже сыграли свою роль.
Фоньини — тот парень, который умеет собраться. Он не выигрывал ни одного матча с осени, вылетал в первом раунде на «челленджерах». Всё в травяном сезоне говорило о том, что он снова проиграет в первом раунде в три сета. Но он играет иначе, чем большинство.
Он представитель старой школы тенниса — рано принимает мяч, бьёт плоско. Очень чисто. Он явно хорошо начал и использовал весь заряд атмосферы, чтобы попасть на Центральный корт, а не на корт номер 16.
Карлос выглядел полностью «разряженным». Почему? Не знаю. Возможно, он думал, что Фоньини быстро сдастся. У него не шла подача. Форхенд не работал. Для меня было неожиданно увидеть его в таком состоянии — но Фоньини нужно отдать должное.
Это хороший «звоночек» для Алькараса. Он выиграл турнир в Лондоне. Всё было идеально — как и в прошлом году: выиграл «Ролан Гаррос», провёл невероятный матч, потом тусовался на Ибице, приехал на турнир в Лондоне — там тоже чуть не вылетел рано, но всё-таки выиграл. Подготовка вроде та же, и результаты ожидались схожие. Но ему есть над чем работать», – приводит слова Макинроя Tennis Gazette.
- 1 июля 2025
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