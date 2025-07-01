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Макинрой – о матче Алькараса с Фоньини на Уимблдоне: хороший «звоночек» для Карлоса

Макинрой – о матче Алькараса с Фоньини на Уимблдоне: хороший «звоночек» для Карлоса
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой рассказал о своих впечатлениях после матча первого круга между испанцем Карлосом Алькарасом и итальянским теннисистом Фабио Фоньини.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:40 МСК
Фабио Фоньини
138
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		7 7 5 6 1
7 		6 5 7 2 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Это один из самых интересных матчей первого раунда, которые я могу вспомнить на Уимблдоне. Думаю, погодные условия тоже сыграли свою роль.

Фоньини — тот парень, который умеет собраться. Он не выигрывал ни одного матча с осени, вылетал в первом раунде на «челленджерах». Всё в травяном сезоне говорило о том, что он снова проиграет в первом раунде в три сета. Но он играет иначе, чем большинство.

Он представитель старой школы тенниса — рано принимает мяч, бьёт плоско. Очень чисто. Он явно хорошо начал и использовал весь заряд атмосферы, чтобы попасть на Центральный корт, а не на корт номер 16.
Карлос выглядел полностью «разряженным». Почему? Не знаю. Возможно, он думал, что Фоньини быстро сдастся. У него не шла подача. Форхенд не работал. Для меня было неожиданно увидеть его в таком состоянии — но Фоньини нужно отдать должное.

Это хороший «звоночек» для Алькараса. Он выиграл турнир в Лондоне. Всё было идеально — как и в прошлом году: выиграл «Ролан Гаррос», провёл невероятный матч, потом тусовался на Ибице, приехал на турнир в Лондоне — там тоже чуть не вылетел рано, но всё-таки выиграл. Подготовка вроде та же, и результаты ожидались схожие. Но ему есть над чем работать», – приводит слова Макинроя Tennis Gazette.

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