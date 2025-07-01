Элизабетта Коччаретто установила уникальное достижение среди итальянок на Уимблдоне
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116-й номер рейтинга Элизабетта Коччаретто стала первой итальянской теннисисткой, которой удалось обыграть игрока из топ-3 мирового рейтинга в матче женского одиночного разряда Уимблдона.
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 13:10 МСК
116
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
3
Джессика Пегула
Д. Пегула
Сегодня, 1 июля, в матче первого круга Коччаретто неожиданно одолела третью ракетку мира из США Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.
Во втором круге Уимблдона Элизабетта Коччаретто сыграет с победительницей встречи между американкой Кэти Волынец и немецкой теннисисткой Татьяной Марией.
Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.
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