Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Элизабетта Коччаретто установила уникальное достижение среди итальянок на Уимблдоне

Элизабетта Коччаретто установила уникальное достижение среди итальянок на Уимблдоне
Комментарии

116-й номер рейтинга Элизабетта Коччаретто стала первой итальянской теннисисткой, которой удалось обыграть игрока из топ-3 мирового рейтинга в матче женского одиночного разряда Уимблдона.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 13:10 МСК
Элизабетта Коччаретто
116
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Сегодня, 1 июля, в матче первого круга Коччаретто неожиданно одолела третью ракетку мира из США Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Во втором круге Уимблдона Элизабетта Коччаретто сыграет с победительницей встречи между американкой Кэти Волынец и немецкой теннисисткой Татьяной Марией.

Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.

Материалы по теме
«Если буду играть, как в Галле, думаю, вернусь в топ-10». Медведев – о вылете с Уимблдона
«Если буду играть, как в Галле, думаю, вернусь в топ-10». Медведев – о вылете с Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android