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Джессика Пегула — Элизабетта Коччаретто, результат матча 1 июля 2025, счет 2:6, 3:6, 1-й круг, Уимблдон-2025

Джессика Пегула сенсационно проиграла Элизабетте Кочарретто в первом круге Уимблдона
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Третья ракетка мира американка Джессика Пегула проиграла в стартовом матче Уимблдона итальянке Элизабетте Коччаретто (116-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 3:6.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 13:10 МСК
Элизабетта Коччаретто
116
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Матч продлился 59 минут. За время игры Элизабетта Коччаретто сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать четыре брейк пойнта из шести. Джессика Пегула сделала один эйс, допустила четыре двойных ошибки и не смогла заработать за матч ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге Уимблдона Элизабетта Коччаретто сыграет с победительницей встречи между американкой Кэти Волынец и немецкой теннисисткой Татьяной Марией.

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