Джессика Пегула сенсационно проиграла Элизабетте Кочарретто в первом круге Уимблдона
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Третья ракетка мира американка Джессика Пегула проиграла в стартовом матче Уимблдона итальянке Элизабетте Коччаретто (116-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 3:6.
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 13:10 МСК
116
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
3
Джессика Пегула
Д. Пегула
Матч продлился 59 минут. За время игры Элизабетта Коччаретто сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать четыре брейк пойнта из шести. Джессика Пегула сделала один эйс, допустила четыре двойных ошибки и не смогла заработать за матч ни одного брейк-пойнта.
Во втором круге Уимблдона Элизабетта Коччаретто сыграет с победительницей встречи между американкой Кэти Волынец и немецкой теннисисткой Татьяной Марией.
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