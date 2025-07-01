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Екатерина Александрова — Присцилла Хон, результат матча 1 июля 2025, счет 6:2, 7:5, 1-й круг, Уимблдон-2025

Екатерина Александрова вышла во второй круг Уимблдона
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17-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг Уимблдона, обыграв в стартовом матче турнира австралийку Присциллу Хон (134-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:5.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 13:10 МСК
Присцилла Хон
134
Австралия
Присцилла Хон
П. Хон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Екатерина Александрова
17
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут. За время матча Екатерина Александрова сделала восемь подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из шести. Присцилла Хон выполнила в матче шесть эйсов, допустила три двойных ошибки и смогла реализовать три брейк-пойнта из трёх.

Во второму круге Уимблдона-2025 Екатерина Александрова сыграет с представительницей Нидерландов Сьюзен Ламенс (69-й номер рейтинга).

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