Екатерина Александрова вышла во второй круг Уимблдона
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17-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг Уимблдона, обыграв в стартовом матче турнира австралийку Присциллу Хон (134-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:5.
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 13:10 МСК
134
Присцилла Хон
П. Хон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
17
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут. За время матча Екатерина Александрова сделала восемь подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из шести. Присцилла Хон выполнила в матче шесть эйсов, допустила три двойных ошибки и смогла реализовать три брейк-пойнта из трёх.
Во второму круге Уимблдона-2025 Екатерина Александрова сыграет с представительницей Нидерландов Сьюзен Ламенс (69-й номер рейтинга).
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