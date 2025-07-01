Коччаретто поделилась эмоциями после неожиданной победы над Пегулой на старте Уимблдона

116-й номер рейтинга Элизабетта Коччаретто прокомментировала успешный старт на Уимблдоне-2025. В матче первого круга она неожиданно одолела третью ракетку мира из США Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

«Играть здесь, на таком невероятном стадионе и турнире — мечта, ставшая для меня реальностью. Я так ждала этого момента. Очень усердно тренировалась, чтобы сегодня выступить как можно лучше. Я играла с действительно невероятной чемпионкой. Это был потрясающий матч. Спасибо за поддержку. Спасибо моей команде и всем, кто пришёл сегодня. Без них я бы не смогла стоять здесь сегодня. Большое спасибо», — сказала итальянка после матча.

Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.