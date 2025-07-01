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Дарья Касаткина — Эмилиана Аранго, результат матча 1 июля 2025, счет 7:5, 6:3, 1-й круг, Уимблдон-2025

Дарья Касаткина прошла во второй круг Уимблдона
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18-я ракетка мира австралийка Дарья Касаткина вышла во второй круг Уимблдона-2025, обыграв в стартовом матче турнира колумбийку Эмилиану Аранго (76-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 13:10 МСК
Дарья Касаткина
18
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Эмилиана Аранго
76
Колумбия
Эмилиана Аранго
Э. Аранго

Матч продлился 1 час 39 минут. За время игры Дарья Касаткина смогла сделать один эйс, допустив при этом 11 двойных ошибок, а также реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. Эмилиана Аранго не сделала ни одной подачи навылет за матч, допустила семь двойных ошибок и смогла реализовать 4 из 13 брейк-пойнта.

Во втором круге Уимблдона Дарья Касаткина сыграет с победительницей встречи между румынской теннисисткой Ириной Бегу и словенкой Кайей Юван.

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