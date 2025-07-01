Дарья Касаткина прошла во второй круг Уимблдона
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18-я ракетка мира австралийка Дарья Касаткина вышла во второй круг Уимблдона-2025, обыграв в стартовом матче турнира колумбийку Эмилиану Аранго (76-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 13:10 МСК
18
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
76
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Матч продлился 1 час 39 минут. За время игры Дарья Касаткина смогла сделать один эйс, допустив при этом 11 двойных ошибок, а также реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. Эмилиана Аранго не сделала ни одной подачи навылет за матч, допустила семь двойных ошибок и смогла реализовать 4 из 13 брейк-пойнта.
Во втором круге Уимблдона Дарья Касаткина сыграет с победительницей встречи между румынской теннисисткой Ириной Бегу и словенкой Кайей Юван.
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