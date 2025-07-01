Арина Соболенко рассказала татуировку с каким из спортсменов хотела бы себе сделать

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко ответила на некоторые вопросы от британского издания GQ.

— Что тебе нравится в британском лете?

— Когда солнце, здесь невероятно красиво. Но если идёт дождь… тогда, честно, сложно найти что-то хорошее в британском лете.

— Какой у тебя самый любимый финал Уимблдона?

— Финал Джокович — Алькарас был просто безумный.

— В чём ещё ты хотела бы быть первым номером в мире?

— В модельном позировании.

— Твоя рука против руки Янника Синнера в армрестлинге. Кто победит?

— Янник? Он, конечно, мощный. Хотя, если честно, я не уверена… Думаю, Янник.

— Фильм про Формулу 1 или про Парк Юрского периода?

— Фильм про Формулу-1? Обожаю!

— Если бы ты решила сделать себе татуировку с известным спортсменом, кто бы это был?

— Я люблю Илонy Махер. Так что, Илона — ты будешь у меня на руке (смеётся).

— Есть ли у тебя какие-то украшения на удачу, которые ты носишь постоянно?

— Вот это, «греческий глаз», мне подарил мой парень год назад. Я его всегда ношу (показывает украшение на шее. – Прим. «Чемпионата»).

— Какие лакомства ты позволяешь себе после завершения турниров?

— Я выбираю мармеладных мишек… и пью текилу с ними. Сумасшедшее сочетание, но оно работает!

— Любишь ли ты подбирать часы, в которых ходишь, в зависимости от турнира Большого шлема, на котором играешь?

— Уимблдон — это особая история, потому что трава, история, атмосфера… Я подбираю часы под одежду, обычно не под конкретный турнир, но Уимблдон — другое дело. Здесь хочется зелёного, травяного, и вот мы здесь, – сказала Соболенко в видео, размещённом в одной из социальных сетей GQ.