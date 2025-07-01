Томми Пол уверенно вышел во второй круг Уимблдона-2025
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13-я ракетка мира американец Томми Пол вышел во второй круг Уимблдона-2025. На старте турнира он уверенно обыграл 224-ю ракетку мира британца Джоханнуса Мандея. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:2.
Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 13:10 МСК
224
Джоханнус Мандей
Д. Мандей
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|2
|
|6
|6
13
Томми Пол
Т. Пол
Матч продлился 1 час 42 минуты. За время игры Пол сделал восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и смог реализовать четыре из шести брейк-пойнтов. Мандей сделал семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух за игру.
Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.
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