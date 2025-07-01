Томми Пол уверенно вышел во второй круг Уимблдона-2025

13-я ракетка мира американец Томми Пол вышел во второй круг Уимблдона-2025. На старте турнира он уверенно обыграл 224-ю ракетку мира британца Джоханнуса Мандея. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:2.

Матч продлился 1 час 42 минуты. За время игры Пол сделал восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и смог реализовать четыре из шести брейк-пойнтов. Мандей сделал семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух за игру.

Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.