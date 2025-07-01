Марта Костюк проиграла 171-й ракетке мира в первом круге Уимблдона

26-я ракетка мира украинка Марта Костюк не смогла выйти во второй круг Уимблдона, уступив в матче первого круга словенке Веронике Эрьявец (171-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 3:6, 4:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 7 минут. За время игры Вероника Эрьявец не сделала ни одной подачи навылет, допустила четыре двойных ошибки и смогла реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Марта Костюк сделала четыре эйса за игру, допустила четыре двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге Уимблдона Вероника Эрьявец сыграет с победительницей встречи между колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано и американской теннисисткой Даниэль Коллинз.