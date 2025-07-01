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Марта Костюк — Вероника Эрьявец, результат матча 1 июля 2025, счет 6:3, 3:6, 4:6, 1-й круг, Уимблдон-2025

Марта Костюк проиграла 171-й ракетке мира в первом круге Уимблдона
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26-я ракетка мира украинка Марта Костюк не смогла выйти во второй круг Уимблдона, уступив в матче первого круга словенке Веронике Эрьявец (171-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 3:6, 4:6.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 13:10 МСК
Вероника Эрьявец
171
Словения
Вероника Эрьявец
В. Эрьявец
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 4
         
Марта Костюк
26
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Теннисистки провели на корте 2 часа 7 минут. За время игры Вероника Эрьявец не сделала ни одной подачи навылет, допустила четыре двойных ошибки и смогла реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Марта Костюк сделала четыре эйса за игру, допустила четыре двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге Уимблдона Вероника Эрьявец сыграет с победительницей встречи между колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано и американской теннисисткой Даниэль Коллинз.

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