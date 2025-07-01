Марта Костюк проиграла 171-й ракетке мира в первом круге Уимблдона
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26-я ракетка мира украинка Марта Костюк не смогла выйти во второй круг Уимблдона, уступив в матче первого круга словенке Веронике Эрьявец (171-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 3:6, 4:6.
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 13:10 МСК
171
Вероника Эрьявец
В. Эрьявец
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|4
26
Марта Костюк
М. Костюк
Теннисистки провели на корте 2 часа 7 минут. За время игры Вероника Эрьявец не сделала ни одной подачи навылет, допустила четыре двойных ошибки и смогла реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Марта Костюк сделала четыре эйса за игру, допустила четыре двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.
Во втором круге Уимблдона Вероника Эрьявец сыграет с победительницей встречи между колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано и американской теннисисткой Даниэль Коллинз.
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