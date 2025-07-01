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Алекс де Минор — Роберто Карбальес-Баэна, результат матча 1 июля 2025, счет 3:0, 1-й круг Уимблдона

Алекс де Минор одержал уверенную победу на старте Уимблдона-2025
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11-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во второй круг Уимблдона-2025. На старте турнира он уверенно обыграл 74-ю ракетку мира Роберто Карбальес-Баэну. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 7:6.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 13:10 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
2 		2 6 2
             
Роберто Карбальес-Баэна
74
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна

Матч продлился 2 часа 25 минуты. За время игры де Минор сделал восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и смог реализовать 5 из 10 брейк-пойнтов. Испанец сделал четыре подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти за игру.

Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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