Алекс де Минор одержал уверенную победу на старте Уимблдона-2025
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11-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во второй круг Уимблдона-2025. На старте турнира он уверенно обыграл 74-ю ракетку мира Роберто Карбальес-Баэну. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 7:6.
Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 13:10 МСК
11
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7 7
|
|2
|6 2
74
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
Матч продлился 2 часа 25 минуты. За время игры де Минор сделал восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и смог реализовать 5 из 10 брейк-пойнтов. Испанец сделал четыре подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти за игру.
Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.
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