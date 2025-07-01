Алекс де Минор одержал уверенную победу на старте Уимблдона-2025

11-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во второй круг Уимблдона-2025. На старте турнира он уверенно обыграл 74-ю ракетку мира Роберто Карбальес-Баэну. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 7:6.

Матч продлился 2 часа 25 минуты. За время игры де Минор сделал восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и смог реализовать 5 из 10 брейк-пойнтов. Испанец сделал четыре подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти за игру.

Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.