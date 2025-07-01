Коччаретто — о победе над Пегулой: с ней, Соболенко и Швёнтек нужно использовать свой шанс

116-й номер рейтинга Элизабетта Коччаретто оценила победу над третьей ракеткой мира из США Джессикой Пегулой. Встреча первого круга Уимблдона завершилась со счётом 6:2, 6:3.

«Раньше я уже встречалась с такими игроками. С ней, Ариной Соболенко и Игой Швёнтек нужно использовать даже небольшие шансы, которые они предоставляют. Я старалась быть более агрессивной. Действовала. Не думала о том, что проиграю очко. Просто сделала всё возможное. Считаю, что отлично справилась», — сказала итальянка после матча.

Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.