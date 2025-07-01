«У меня есть шанс». Мюллер — о матче с Джоковичем на старте Уимблдона

41-я ракетка мира французский теннисист Александр Мюллер поделился ожиданиями от предстоящего матча первого круга Уимблдона-2025 с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

«Это мой третий Уимблдон, и третий раз я буду играть на Центральном корте… Он уже становится немного похожим на мой дом. Во встрече с Новаком у меня есть шанс. Он такой же человек, как и я. Посмотрим, он величайший игрок в истории. На Уимблдоне, у него потрясающая статистика. Но я сделаю всё возможное. Посмотрим, что выйдет», — приводит слова Мюллера пресс-служба ATP.

Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.