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«У меня есть шанс». Мюллер — о матче с Джоковичем на старте Уимблдона

«У меня есть шанс». Мюллер — о матче с Джоковичем на старте Уимблдона
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41-я ракетка мира французский теннисист Александр Мюллер поделился ожиданиями от предстоящего матча первого круга Уимблдона-2025 с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 18:45 МСК
Александр Мюллер
41
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Это мой третий Уимблдон, и третий раз я буду играть на Центральном корте… Он уже становится немного похожим на мой дом. Во встрече с Новаком у меня есть шанс. Он такой же человек, как и я. Посмотрим, он величайший игрок в истории. На Уимблдоне, у него потрясающая статистика. Но я сделаю всё возможное. Посмотрим, что выйдет», — приводит слова Мюллера пресс-служба ATP.

Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.

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