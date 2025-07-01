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Гауфф — о поездке Алькараса на Ибицу после «РГ»: хочу поговорить с ним об этом

Гауфф — о поездке Алькараса на Ибицу после «РГ»: хочу поговорить с ним об этом
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Двукратная победительница турниров серии «Большого шлема» американка Кори Гауфф рассказала, что планирует обсудить со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом его поездку на Ибицу после завершения Открытого чемпионата Франции – 2025.

«Я видела, что после победы в Париже он поехал на Ибицу, а я быстро вернулась домой. Начинаю думать, что, может, в следующем году мне стоит остаться в Европе и немного повеселиться между турнирами (смеётся). Хочу поговорить с ним об этом, пусть расскажет, что он делает, когда едет на Ибицу. Мне нужно знать, что он ест, что пьёт и во сколько ложится спать каждый вечер», – приводит слова Гауфф Arab News.

Напомним, Кори Гауфф и Карлос Алькарас стали победителями розыгрыша «Ролан Гаррос» – 2025 в одиночных разрядах.

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