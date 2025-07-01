Гауфф — о поездке Алькараса на Ибицу после «РГ»: хочу поговорить с ним об этом

Двукратная победительница турниров серии «Большого шлема» американка Кори Гауфф рассказала, что планирует обсудить со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом его поездку на Ибицу после завершения Открытого чемпионата Франции – 2025.
«Я видела, что после победы в Париже он поехал на Ибицу, а я быстро вернулась домой. Начинаю думать, что, может, в следующем году мне стоит остаться в Европе и немного повеселиться между турнирами (смеётся). Хочу поговорить с ним об этом, пусть расскажет, что он делает, когда едет на Ибицу. Мне нужно знать, что он ест, что пьёт и во сколько ложится спать каждый вечер», – приводит слова Гауфф Arab News.
Напомним, Кори Гауфф и Карлос Алькарас стали победителями розыгрыша «Ролан Гаррос» – 2025 в одиночных разрядах.