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«Не считаю, что плохо играла». Пегула — о поражении в первом круге Уимблдона-2025

«Не считаю, что плохо играла». Пегула — о поражении в первом круге Уимблдона-2025
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Третья ракетка мира американка Джессика Пегула прокомментировала поражение в первом круге Уимблдона-2025 от итальянки Элизабетты Коччаретто (2:6, 3:6).

«Думаю ли я, что это был мой лучший матч? Нет, но я определённо не считаю, что плохо играла. Это не было так, будто я действительно проваливала матч. Она просто попадала свои удары и играла смело, подавала мощно, с высоким процентом, рисковала на второй подаче и умело меняла направление мяча. Это просто был её день.

Я старалась изо всех сил, чтобы соответствовать её уровню. Мне казалось, что смогу это сделать, по крайней мере во втором сете, если бы она немного сбавила. Однако, она вообще не сбавила обороты. Это самое неприятное — я не смогла найти решение, хотя чувствую, что должна была. Это всегда разочаровывает», – сказала Пегула на пресс-конференции после встречи.

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01 июля 2025, вторник. 13:10 МСК
Элизабетта Коччаретто
116
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
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