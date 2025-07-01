Анна Калинская пробилась во второй круг Уимблдона
Поделиться
39-я ракетка мира россиянка Анна Калинская вышла во второй круг Уимблдона-2025, обыграв в стартовом матче турнира сербскую теннисистку Нину Стоянович (172-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 15:30 МСК
39
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
172
Нина Стоянович
Н. Стоянович
Матч продолжался 1 час 38 минут. За время игры Анна Калинская выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Нина Стоянович смогла сделать три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.
Во втором круге Уимблдона-2025 Анна Калинская сразится с датской теннисисткой Кларой Таусон (22-й номер рейтинга WTA).
Комментарии
- 1 июля 2025
-
17:27
-
17:27
-
17:08
-
17:03
-
16:59
-
16:57
-
16:43
-
16:31
-
16:29
-
15:58
-
15:46
-
15:44
-
15:25
-
15:15
-
15:04
-
14:52
-
14:48
-
14:38
-
14:36
-
14:30
-
14:12
-
13:50
-
13:38
-
13:30
-
13:30
-
12:59
-
12:52
-
12:51
-
11:58
-
11:51
-
11:50
-
11:38
-
11:25
-
10:57
-
10:49