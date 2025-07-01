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Анна Калинская — Нина Стоянович, результат матча 1 июля 2025, счет 6:3, 7:6 (7:4), 1-й круг, Уимблдон-2025

Анна Калинская пробилась во второй круг Уимблдона
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39-я ракетка мира россиянка Анна Калинская вышла во второй круг Уимблдона-2025, обыграв в стартовом матче турнира сербскую теннисистку Нину Стоянович (172-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 15:30 МСК
Анна Калинская
39
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Нина Стоянович
172
Сербия
Нина Стоянович
Н. Стоянович

Матч продолжался 1 час 38 минут. За время игры Анна Калинская выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Нина Стоянович смогла сделать три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге Уимблдона-2025 Анна Калинская сразится с датской теннисисткой Кларой Таусон (22-й номер рейтинга WTA).

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