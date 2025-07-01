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«Почему столько сенсаций?» Беккер задался вопросом после старта Уимблдона-2025

«Почему столько сенсаций?» Беккер задался вопросом после старта Уимблдона-2025
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», немецкий теннисист Борис Беккер высказался о первом игровом дне Уимблдона-2025. Бывшая первая ракетка мира оказался удивлён результатами некоторых матчей.

«Столько сенсаций в самом начале турнира… Почему?» — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, уже на старте Уимблдона-2025 турнир покинули Даниил Медведев, Хольгер Руне, Франсиско Серундоло, Алексей Попырин, Стефанос Циципас и другие сеяные игроки.

Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.

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