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Людмила Самсонова — Майя Джойнт, результат матча 1 июля 2025, счет 6:3, 6:2, 1-й круг, Уимблдон-2025

Людмила Самсонова вышла во второй круг Уимблдона
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19-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова вышла во второй круг Уимблдона-2025, обыграв в матче первого круга австралийку Майю Джойнт (41-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 15:50 МСК
Майя Джойнт
41
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. За время игры Людмила Самсонова выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 10. Майя Джойнт не подала за игру ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге Уимблдона-2025 Людмила Самсонова сразится с победительницей встречи между украинкой Юлией Стародубцевой и британкой Франческой Джонс.

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