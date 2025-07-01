Людмила Самсонова вышла во второй круг Уимблдона
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19-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова вышла во второй круг Уимблдона-2025, обыграв в матче первого круга австралийку Майю Джойнт (41-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 15:50 МСК
41
Майя Джойнт
М. Джойнт
Окончен
0 : 2
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19
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. За время игры Людмила Самсонова выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 10. Майя Джойнт не подала за игру ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх.
Во втором круге Уимблдона-2025 Людмила Самсонова сразится с победительницей встречи между украинкой Юлией Стародубцевой и британкой Франческой Джонс.
Комментарии
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