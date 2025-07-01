Янник Синнер одержал разгромную победу на старте Уимблдона-2025
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер успешно стартовал на Уимблдоне-2025.
Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 15:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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|3
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|6
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|3
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95
Лука Нарди
Л. Нарди
В матче первого круга Синнер (1) со счётом 6:4, 6:3, 6:0 обыграл 95-ю ракетку мира соотечественника Луку Нарди.
Встреча Синнера с Нарди продлилась 1 час и 49 минут. В её рамках Синнер девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Нарди три эйса, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Следующим соперником Синнера на Уимблдоне станет 93-я ракетка мира из Австралии Александар Вукич.
Комментарии
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