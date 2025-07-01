Каролина Мухова вылетела в первом круге Уимблдона-2025, проиграв китаянке Ван Синьюй

14-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова не смогла выйти во второй круг Уимблдона-2025, проиграв в матче первого круга китаянке Ван Синьюй (32-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За время игры Мухова выполнила восемь подач навылет, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать один брейк-пойнт из пяти. Ван Синьюй подала шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

Лучший результат Муховой на Уимблдоне — четвертьфинал (2019, 2021). В 2023 году чешка играла в финале «Ролан Гаррос».

Во втором круге Уимблдона-2025 Ван Синьюй сразится с турецкой теннисисткой Зейнеп Сёнмез.